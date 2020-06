"Quien gane el derbi se llevará un golpe de energía importante, pero no será definitivo"

La ilusión del Villarreal por regresar a Europa está más latente que nunca. Sobre todo, sabiendo que las puertas de acceso a ambas competiciones están abiertas de par en par. Con un calendario exigente por delante, pero sabiendo que tienen la capacidad suficiente como para plantarle cara a cualquier adversario, el cuadro de Javi Calleja otea el horizonte con ambición y con el partido contra el Valencia CF como la primera piedra de toque antes de lograr la tierra prometida. A las ganas de afrontar el derbi del domingo por la mística del evento, se añade la posibilidad, como así lo considera Vicente Iborra, de encarar la recta final con un plus de motivación.

"Un derbi siempre es bonito. Tenemos delante un rival que en cualquier momento es capaz de ganar y que tiene grandes jugadores. El respeto que les tenemos es máximo y tenemos mucha ilusión en conseguir un buen resultado. Sería un impulso muy importante para mirar hacia arriba", dijo el '10' en una rueda de prensa telemática.

El conjunto dirigido por Albert Celades se encuentra en una tesitura similar a la de los castellonenses. Pugnan por los mismos intereses y colocan la Champions como delirio por el que suspirarán hasta que las matemáticas trasladen lo contrario. El centrocampista de Moncada dio un par de pinceladas sobre el trabajo que deberán hacer para doblegar al combinado de Mestalla, al calificarlo como un equipo rápido a la hora de atacar y que posee buena estructura defensiva. Con el respeto por delante, Iborra no le pone filtro a sus ganas de sacar tres puntos en el derbi.

"El Valencia es un equipo muy fuerte, bien estructurado defensivamente, que tienen jugadores arriba muy rápidos y con mucha calidad. Tenemos que estar bien posicionados en el campo, con muchas vigilancias cuando ataquemos para que no nos pillen desprevenidos en la contra. Sabemos que tienen jugadores desequilibrantes arriba y no podemos dejarles ningún metro", desgranó el futbolista valenciano, además de considerar que "pase lo que pase el domingo no será definitivo. Quien se lleve los tres puntos, se llevará un golpe de energía importante, pero no será definitivo".

La pelea por entrar en una de las plazas más privilegiadas de competición es uno de los aspectos más atractivos de la competición. La igualdad es máxima y la competitividad elevada. El Villarreal está en la pomada después de ratificar un buen estado de forma obteniendo diez puntos de doce en la vuelta al campeonato liguero. Por ello, tener la cabeza fría, mantener la regularidad y asentar las bases de crecimiento serán las claves del éxito.

"Veo una pelea muy bonita. Si todo sigue así, hasta el último partido no se decidirá nada. Estamos ahí y queremos ser regulares. Obviamente la Champions League sería una opción más ambiciosa por la que vamos a pelear, pero hay que tener los pies en el suelo para llegar a las últimas jornadas con opciones a todo. Conforme estábamos hace diez días a cómo estamos ahora es totalmente diferente. Nos lo hemos ganado por méritos propios y queremos luchar hasta el final para conseguir el objetivo más ambicioso", comentó Iborra.

Para ello, el Villarreal 'incoporó' al mejor fichaje posible. Tras 1128 días de inactividad por lesión, Bruno Soriano volvió a sentirse futbolista ante el Sevilla. El conjunto groguet no solo sumó un efectivo más cuya calidad es indudable, sino que añadió, a su plan de entrar en Europa, a un emblema del club. Un capitán en todas las letras que Iborra no dudó el reconocer, al igual que mostró su felicidad de tenerlo de vuelta tras el calvario sufrido.

"Estábamos todos deseando que llegara ese momento. Sabíamos el calvario que estaba pasando y ojalá siga teniendo minutos y partidos porque no hay dudas de su calidad como jugador, persona y emblema del club. Tener un jugador así en el vestuario es muy importante. Trataremos de ayudarle para que nos aporte todo lo que Bruno nos puede aportar", finalizó.