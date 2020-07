Champions y título pasan por La Cerámica

El Villareal afronta el duelo de esta noche con la mente en puesta en no perder de vista el objetivo del bloque, que es la Champions. Más allá del tamaño del rival, el Barcelona, que además llega en horas bajas, en juego hay tres puntos y esos serán claves teniendo en cuenta que el Sevilla tiene 3 puntos de ventaja, aunque el golaveraje es para los el Sánchez Pizjuán.

La vuelta del confinamiento le ha sentado al Villarreal de maravilla, ya que es tras el Real Madrid el segundo mejor equipo de este periodo con cinco victorias y un empate en la seis jornadas celebradas que hacen que los castellonenses tengan claras opciones de jugar en Europa la próxima temporada, y dentro de esa posibilidad, siguen con opciones de Liga de Campeones. Y eso es lo que busca un equipo que no puede despistarse. Así lo reconocía el propio Calleja en la jornada de ayer. «Solo sé lo que leo y escucho. No vivo el día a día del Barcelona, por lo que me centro en el Villarreal, en nuestra motivación y en la concentración para afrontar el choque. Tenemos opciones de ganar y de poder seguir en la lucha por Europa», indicó para hablar del partido que se juega por la mañan entre el líder y uno de los equipos que pelean por Europa. «Quedan muchos puntos en juego, pero está claro que si el Real Madrid le gana al Athletic Club le metería mucha más presión al Barcelona, por lo que llegarían más necesitados», admitió el entrenador, quien agregó que no se van a meter atrás, ni a especular porque no piensan en el empate, sino en la victoria», destacó el entrenador.

El entrenador de esta manera tiene claro que el Barcelona llegará con mucha presión y con la mente puesta en ganar para seguir estando vivo en esa pelea por el título. Y por ello, saldrá con todo. Eso sí, la duda de Iborra se mantiene, tras quedarse también fuera en el anterior partido, contra el Betis. De esta manera, Chukwueze, Alcácer y Cazorla, suplentes contra el cuadro verdiblancos, volverán, salvo sorpresa, al once en La Cerámica. Por su parte, en el Barcelona sería Griezmann el que recuperaría su lugar en el tridente para formar junto a Luis Suárez y Leo Messi. En el medio, Riqui Puig, Rakitic y Busquets serían el trivote en un partido en el que está LaLiga en juego.