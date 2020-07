Lío gordo tras el aplazamiento del Depor-Fuenlabrada por COVID-19

LaLiga anunció el aplazamiento del encuentro que debían disputar este lunes (21:00) el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada, tras detectarse varios "casos positivos" de coronavirus en el conjunto madrileño.



"Ante la detección, a través de la aplicación de los protocolos y controles sanitarios anti COVID- 19 de LaLiga, de casos positivos en el CF Fuenlabrada, la RFEF y LaLiga en el marco de la Comisión de Seguimiento y con la presencia del CSD, han acordado de mutuo acuerdo aplazar el encuentro RC Deportivo - CF Fuenlabrada por causas sanitarias de fuerza mayor", señaló LaLiga.



Por el contrario, sí se disputarán el resto de partidos correspondiente a la cuadragésima segunda jornada de LaLiga SmartBank previstos para este lunes. "Así mismo, la Comisión ha acordado también de mutuo acuerdo la disputa del resto de partidos de la Jornada 42 al entender que esta es la solución que mejor protege la salud de los futbolistas y la integridad global de la competición", concluyó la nota de LaLiga.



Indignación

Comunicado del Elche

Esa última decisión ha propiciado laimplicado en la lucha por el ascenso. El Rayo Vallecano ha señalado tras conocer el aplazamiento por casos de coronavirus del partido entre Deportivo y Fuenlabrada, y no del resto de la última jornada de LaLiga SmartBank, que es un caso de "adulteración" de la competición, muestra su "indignación" y asegura que emprenderá acciones legales para defender su postura."El Rayo Vallecano quiere expresar su más profunda indignación ante la adulteración de la competición que se está intentando perpetrar", aseguró el club de Vallecas en un comunicado.Con el Rayo jugándose estar en el 'Play-off' de ascenso a LaLiga Santander , igual que el Fuenlabrada, consideran que aplazar sólo el partido del 'Fuenla', que tiene varios casos de coronavirus en su plantilla, es adulterar la competición."Suspender o aplazar el Deportivo - Fuenlabrada, sin aplazar el resto de partidos implicados, puede suponer que Albacete y Lugo ganen sus encuentros y el Deportivo sea matemáticamente equipo de Segunda B , por lo que saldrían con una gran desilusión y sin ninguna fuerza a disputar ese partido contar el Fuenlabrada, lo que perjudicaría muy seriamente los intereses del Rayo Vallecano", argumentó el club.Además, desvelaron que se le obligó a jugar "bajo amenaza de pérdida de puntos", mientras que al Fuenlabrada no. "Ellos podrían disputar con los jugadores restantes el partido", opinaron."Es por ello, que el Rayo Vallecano no acepta esta resolución por ser muy perjudicial a sus intereses deportivos y económicos y emprenderá todas las acciones legales para defender sus intereses ante este gravísimo atropello", manifestó el Rayo.

En la misma línea que el Rayo se ha expresado también el Elche en un comunicado a última hora de la noche: "El Elche CF muestra su disconformidad con la decisión de disputar la jornada 42 de LaLiga SmartBank tras la suspensión del encuentro entre RC Deportivo y CF Fuenlabrada, al no ser el escenario ideal en una jornada que si se establece en horario unificado es precisamente por lo que hay en juego y afecta a varios equipos de la competición, entre ellos al nuestro. Con lo sucedido hoy, se pone en riesgo la integridad de la competición.

Como muestra de profesionalidad, hemos disputado hoy nuestro partido frente al Real Oviedo tal y como estaba previsto porque de no haberlo hecho nos habríamos expuesto a una sanción deportiva por incomparecencia del equipo. Nosotros, deportivamente, hablamos en el campo. Pero es evidente que hoy se ha tomado una decisión que afecta directamente a la integridad de la competición y que creemos que no es justa.

Una situación como la vivida hoy hace que cobre más importancia todavía el cumplimiento estricto de las normas y medidas de seguridad e higiene pautadas por las autoridades para evitar la propagación del Covid-19 y reflejadas en los protocolos de vuelta a la competición".



Los términos empleados por el Elche han sido menos duros que los del Rayo.

En el hotel confinados

Paralelamente,Fuentes policiales han confirmadoque los jugadores pernoctan en A Coruña a la espera de la decisión que se adopte en las próximas horas.Además, se ha cancelado el vuelo que había sido programado para el regreso del Fuenlabrada a Madrid desde el aeropuerto coruñés de Alvedro.Varios jugadores del equipo madrileño dieron positivo en COVID-19 antes del partido con el Deportivo, que tendría que haber comenzado a las 21:00 horas.El partido se ha suspendido y minutos antes de las 21 horas dos miembros de los servicios médicos de la Xunta se presentaron en el recinto hotelero en el que se aloja el Fuenlabrada.