Enes Ünal apunta a Getafe y hará sitio a los fichajes

La prensa turca ha asegurado que Enes Ünal, delantero otomano del Villarreal que esta temporada y la anterior ha jugado cedido en el Valladolid y anteriormente lo hizo media campaña más en el Levante UD, está en la órbita del Getafe CF, club que estaría dispuesto a abonar alrededor de nueve millones de euros para hacerse con sus servicios en propiedad.

Ünal llegó al Villarreal en el verano de 2017 procedente del Manchester City, su club propietario pero en el que no cumplimentó ninguna temporada de forma efectiva, a cambio de 14,5 millones de euros. Era el fichaje más caro de la historia del club amarillo hasta entonces (ahora ya no). Sin embargo, pronto salió cedido al no contar con oportunidades y en sus cortas etapas como amarillo de facto ha jugado apenas 31 partidos en los que ha anotado cinco goles.

El club groguet vería con buenos ojos un traspaso para recuperar parte de la inversión que se realizó por él toda vez que ven difícil que pueda entrar en los planes de Unai Emery. Otra cosa es que finalmente se ingresen los nueve millones a los que se hizo referencia en la televisión pública turca.