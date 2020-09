La polémica arbitral de Balaídos hace que el Valencia CF se sienta muy perjudicado. Curiosamente, 19 horas después apareció la imagen del supuesto 'no fuera de juego' de Iago Aspas. La RFEF culpa a un técnico de su no emisión, pero las explicaciones no convencen en Mestalla. Este aspecto protagoniza la SUPERPortada de este lunes, 21 de septiembre.

