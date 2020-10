Zasca del Villarreal a Batzine, la revista de Singapur

Dani Parejo es historia del Valencia CF. El que fuera capitán del equipo de Mestalla fue traspasado al Villarreal junto a Coquelin y, tras sólo 5 partidos ligueros, la revista Batzine describió el rendimiento del organizador de 31 años. "Tiene una tasa de pases exitosos del 89,5%, pero sin goles, sin sistencias y con poco impacto. Los aficionados del Villarreal no están satisfechos con su lento comienzo y afirman que no puede seguir el ritmo del fútbol de alta intensidad de Unai Emery. El ritmo lento de Parejo también significa menos tiempo para rastrear después de los ataques. Algunos ya creen que no encaja bien con el Villarreal CF".

Tras este ataque a Parejo, el conjunto amarillo respondió con un tuit en el que confirmaba el mismo acierto de pase, pero añadiendo que, "con 11,3 kms de media por partido, es el segundo que más recorre del Villarreal por encuentro, además de recordar que aglutina 8,7 recuperaciones por partido".