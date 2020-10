Tebas declara la guerra a Florentino por la Liga Europea de Clubes

Josep Maria Bartomeu anunció su adiós, pero ese no fue su único anuncio. El ya expresidente del FC Barcelona afirmó públicamente que se está gestando una liga europea de clubes, algo que era un secreto a voces, y que la junta saliente del conjunto azulgrana ya ha aceptado formar parte de ella, algo que deberá ratificar la junta entrante: "Puedo anunciar que ayer aprobamos los requerimientos para formar parte de una Superliga Europea. La decisión de jugar la competición deberá ser ratificada por la próxima Asamblea. Podemos decir con orgullo que somos el mejor club del mundo en valor. Lo hemos conseguido por delante de grandes magnates y estados, manteniendo el club en manos de los socios. La Superliga Europea de clubs garantizará que el club siga siendo de los socios".

La primera reacción abiertamente opuesta a lo dicho por Bartomeu ha sido la del presidente de LaLiga, Javier Tebas, en su cuenta de Twitter: "Desafortunado @jmbartomeu, anunciando el último día la participación en una competición fantasma, que sería la ruina para el @fcb, y ratifica su ignorancia en la industria del futbol. Triste final de un presidente que tuvo aciertos y últimamente errores".

Pero es que además no se quedó ahí ya que poco después, en declaraciones a Associated Press, responsabilizó al presidente del Real Madrid de ser el gran valedor del proyecto: "Bartomeu estaba dirigido por Floretino. Eso es lo que creo. Esta liga ha sido el sueño del presidente del Real Madrid... Ha trabajado para ello desde hace mucho tiempo, no es nada nuevo. Pero es un grave error, no entiende las graves consecuencias financieras que va a generar".