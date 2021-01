El viaje "surrealista" del Getafe para jugar en Elche

La expedición del Getafe que en teoría viajará este lunes a Alicante para enfrentarse al Elche vive una situación que, según calificaron a EFE fuentes del club madrileño, es "surrealista" por el modo en el que han tenido que concentrarse los jugadores en un hotel cercano al aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez.



Finalmente, la petición este sábado a LaLiga del Getafe de aplazar el encuentro por segunda vez a causa del temporal de nieve para disputarlo 24 o 48 horas después del lunes no ha sido atendida. La entidad presidida por Javier Tebas decidió enviar vehículos a jugadores y cuerpo técnico para trasladarles a un hotel cercano al aeropuerto para volar el mismo día del partido hacia el escenario del choque.



Al borde de la medianoche, varios miembros del club azulón, entre jugadores y trabajadores todavía no habían llegado al hotel de concentración. Y, varios de ellos, tuvieron que arrimar el hombro y empujar los coches que envió LaLiga para sortear las cuestas de nieve y hielo que no permitían avanzar a los vehículos.



Fue el caso del togolés Djené Dakonam, de Francisco Portillo y de los uruguayos Erick Cabaco y Mathías Olivera. El segundo publicó un vídeo en su cuenta oficial de Instagram en el que se podía ver las imágenes de un coche atascado en la nieve con dos de los jugadores del Getafe empujando entre resbalones.





", escribía Portillo en un texto adjunto a un vídeo que también reprodujo Cabaco en una red social.En el Getafe están muy contrariados con la situación. Después de tres jornadas sin entrenamientos, tendrán que viajar de forma improvisada y sin una hora de llegada clara el mismo día del partido,. De momento, no saben cuándo volarán y todo dependerá del clima y de la normalización de los vuelos en el aeropuerto de Barajas.Además, lamentan que tengan que afrontar un partido de máxima rivalidad. El encuentro, que inicialmente estaba previsto para el domingo, se trasladó al lunes por la imposibilidad de viajar el sábado a causa del temporal de nieve que cayó sobre la comunidad de Madrid.Las peticiones públicas de Ángel Torres de aplazar de nuevo el partido no han sido atendidas hasta el momento. Para el presidente del Getafe era mejor jugar otro día de la semana y argumentó que el Elche, que jugará un partido de Copa del Rey el próximo sábado ante el Rayo Vallecano, tiene tiempo para recuperarse y afrontar su compromiso con garantías.