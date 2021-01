La granota Banini, entre las mejores de la década

Estefania Banini es uno de los talentos del Levante Femenino. Último pase, calidad técnica y gran visión de juego para dar siempre un plus en fase ofensiva. La argentina ha alcanzado además la madurez y es cada vez más constante en su juego, algo que le ha permitido entrar en un once ideal en el que no aparece cualquiera. El mejor de la última década en la Conmebol. De hecho es la única argentina que aparece en un once con marcado por la gran cantidad de jugadoras brasileñas. Este ha sido el elegido.

En portería se puede ver a Chrsitine Endler, seguida por una zaga de cuatro en la que aparecen en el lateral derecho a Fabiana, Erika, Carla Guerrero y Tamares. En el trivote del centro del campo es donde entra la argentina Estefanía Banini, acompañada por dos brasileñas, Debinha y Formiga. Por su parte, el tridente ofensivo está compuesto por Christiane en punta, Marta en la izquierda y la colombiana Yoreli Rincón en la derecha.