Cabaco, ¿de qué vas?

Erick Cabaco, defensa central del Getafe, ha sido protagonista en las últimas horas a raíz de una publicación en su Instagram. El uruguayo se ha hecho eco del triunfo azulón (3-0) ante el Valencia CF y de paso dejó un mensaje con ironía o incluso con mofa en referencia al partido.

El cuadro de José Bordalás jugó al límite ante el Valencia CF y el equipo de Javi Gracia acusó la permisividad de Sánchez Martínez. No se debe obviar el mal partido del equipo de Mestalla, que no disparó a portería, pero una cosa no quita la otra. Los jugadores de Bordalás cometieron entradas con exceso de fuerza y esto dejó protestas de la afición del Valencia CF a través de las redes. Una cosa, entienden, es la intensidad y otra el exceso que puede llevar a lesiones...

Pues bien, Cabaco compartió en su Instagram una imagen de una potente entrada que hizo ante Wass, en la que el jugador del Valencia CF quedó tendido sobre el verde tras salir el esférico a fuera de banda. "+ 3", junto a caras de circustancia fue el mensaje del defensa azulón en referencia a las críticas por la dureza de esa misma entrada.