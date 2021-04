La filtración de Neymar y sus posibilidades reales de volver al Barça

Es difícil, pero no imposible. La posibilidad de que Neymar vuelva al Barça está sobre la mesa según publica el diario SPORT. El crack brasileño está negociando estos días su negociación con el PSG, pero desde París se vuelve a relacionar al exbarcelonista con el equipo de Leo Messi. Y el motivo no es otro que el propio deseo de Ney, que estaría filtrando entre la prensa francesa su deseo de volver a vestir la elástica culé próximamente. No es la primera vez que Neymar hace fuerza para volver, pero su vinculación contractual con el PSG es potente y, por tanto, con su contrato en vigor hasta 2022 hay dos alternativas para que el sueño del brasileño se convierta en realidad. Sería, sin duda, el detonante para que Leo Messi no abandone el proyecto con 'su' Laporta como presidente.

El Barça tiene claro que no va a pagar traspaso (y mucho menos 150 millones de euros, como pide el PSG) por un futbolista que, en estos momentos, acaba contrato dentro de un año. Por este motivo, la viabilidad de 'refichar' a Neymar este verano pasa única y exclusivamente por un trueque. Se trataría de cambiar al brasileño por uno de los dos delanteros franceses que tiene el club blaugrana: Griezmann o Dembélé (que también acaba contrato en junio del 2022). Cualquier de estos dos intercambios sería bien visto por el Barça... aunque se desconoce si el PSG estaría dispuesto a aceptar la operación.

La otra posibilidad para que Neymar vuelva al Camp Nou pasa por esperar un año. Que el crack brasileño no renueve por el PSG y venga gratis en verano del 2022. Se hace muy difícil que esta opción se convierta en una realidad porque significaría un grave riesgo para el futbolista: ¿qué pasaría si se lesiona gravemente y no tiene firmado un nuevo contrato? Esta opción solo sería posible si Neymar hace una apuesta muy firme por el Barça y es capaz de aguantar el acoso del PSG...



El Barça no deja de pensar en Haaland

La única realidad es que, en estos momentos, en el Barça no especulan con la posibilidad de un retorno de Neymar este verano. Todos sus esfuerzos están centrados en fichar un delantero centro de primer nivel. El candidato número uno es Haaland, pero su precio puede activar un 'Plan B'...