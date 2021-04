Piqué se pronuncia tras el fiasco de la Superliga

La Superliga está en jaque. Con los seis equipos ingleses ya desvinculados tras la presión de sus hinchadas, ahora solo quedan los tres españoles y los tres italianos, aunque la situación podría cambiar en las próximas horas. El Barça de momento no se ha pronunciado, si bien sí lo ha hecho su capitán, Gerard Piqué. "El fútbol es del aficionado, hoy más que nunca", ha escrito el defensor.





Football belongs to the fans. Today more than ever.