Mbappé se aleja del Real Madrid por culpa de Neymar

El 'caso Mbappé' se ha convertido ya en una partida de ajedrez, donde todos los implicados van moviendo sus piezas a la espera de dar el golpe definitivo. Lo que está claro es que el PSG quiere que el francés renueve a toda costa y está poniendo todo de su parte para que así sea. Un contrato excepcional, construyendo un equipo ganador para alzarse con la 'maldita' Champions y con la presencia ya confirmada por muchos años de su inestimable compañero de batallas en el frente de ataque, un renovado Neymar, que seguirá en París, a priori, hasta el 2025.

Al-Khelaïfi está convencido de que Mbappé finalmente estampará su firma en un nuevo contrato con el club parisino y así lo ha asegurado en sus últimas declaraciones en l'Équipe: "Voy a ser claro. Kylian Mbappé va a seguir en París, nunca vamos a venderle y nunca saldrá libre. No doy detalles de las negociaciones. Todo lo que puedo decir es que están progresando. Espero encontrar un punto en común. ¿Dónde puede ir? ¿Qué clubes, en términos de ambición y proyecto, pueden competir con el PSG?".

Lo cierto es que a la directiva parisina no le queda otra que renovar al francés. Según, el diario 'AS', así se lo prometieron a Neymar, que puso como condición para seguir ligado al PSG que el francés también estuviera a su lado. Así, la continuidad del brasileño no cerraría para nada la opción de que Mbappé pudiera salir (al tener al menos una de las dos estrellas asegurada), sino que acrecentaría la necesidad del PSG de tener que mantener también al francés si quiere mantener contento a Ney.

Mientras las últimas declaraciones y gestos de Mbappé parece que le alejan cada día un poco más de París, Neymar y Al-Khelaïfi aprietan al máximo para que el galo se quede en la capital muchos años más. Los dos saben que con él, el PSG aumenta sus opciones de lograr la tan ansiada Champions. Pero se quedan sin tiempo. La directiva parisina no piensa vender a una de sus grandes estrellas, pero es que el francés está a solo un año de poder marcharse libre del PSG.