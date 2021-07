Zlatan Ibrahimovic aprovechó la victoria de Italia en la Eurocopa para bromear con su, a falta de confirmación oficial, excompañero de equipo Gianluigi Donnarumma. El atacante, a través de su perfil de Instagram, compartió una publicación del guardameta con la copa que ganó anoche en Wembley para comentarle que lo ha logrado gracias a compartir vestuario con el sueco.

“Un anno con me hai già capito. Prego”, dijo el atacante en sus historias, que, traducido al castellano, significa que le bastó un año al joven portero para aprender a ganar. Texto en el que se auto agradeció diciendo “de nada”. Un comentario al que el arquero no replicó a través de sus perfiles sociales pese a que ambos entablen una buena amistad.

Sin embargo, Ibrahimovic, antes del inicio de la Eurocopa, habló públicamente sobre la polémica salida de Donnarumma al PSG. El nacido en Castellammare di Stabia, después de seis años defendiendo la portería del AC Milan, club del que es canterano, pese a su temprana edad, firmará por el PSG como agente libre tras no llegar a un acuerdo con el club italiano.

Su salida, marcada de polémica por las formas y las desavenencias con la directiva, fue tendencia en el país de la bota y Zlatan no desvío la respuesta cuando fue preguntado en una entrevista en ‘La Gazzetta dello Sport’.

“Él creció en Milán, podría ser portero del equipo durante 20 años. Bueno, 20 quizá no porque no es Ibra... Pero es el mejor del mundo. Podría haber sido como Maldini. ¿Cuánto vale Maldini? No hay medida. No se si ‘Gigio’ se va o no, pero se necesitan dos para bailar un tango. Le diría que se quede en Milán hasta que se retire”, comentó, a principios de verano, sobre los rumores de una salida que está a punto de caramelo. El meta pasó reconocimiento médico con el PSG durante la Eurocopa y su llegada a París se oficializará en los próximos días.

non