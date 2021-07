El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, fue preguntado sobre la situación de mercado del club que dirige y no esquivó los rumores que sitúan a Griezmann de vuelta en el Metropolitano a través de un intercambio por Saúl.

Cuestionado por el trueque en el que ambos futbolistas estarían involucrados, no desmintió la operación y deslizó que existe cualquier escenario. "En el fútbol todo es posible", dijo Cerezo en un acto público ante los medios de comunicación, aunque también comentó que "concretamente del caso Griezmann” no tiene “ni la más ligera idea". No obstante, desde la prensa catalana apuntan a que el interés se enfría y el Barça activa la vía Premier con el francés.

Sin embargo, en los últimos días salió la intención del Barça en introducir a Joao Félix en la operación, pero el presidente del Atlético de Madrid no contempló la posibilidad. "Joao Félix es un jugador del Atlético de Madrid, tiene un contrato largo de duración y será jugador del Atlético de Madrid", finalizó.