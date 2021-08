El central del FC Barcelona Gerard Piqué confirmó en el postpartido contra la Real Sociedad que la rebaja de su ficha que ha pactado con el club ha sido una decisión conjunta de los cuatro capitanes y que en los próximos días se reflejará en otros acuerdos similares con Busquets, Jordi Alba y Sergi Roberto. Es decir, que no solo él se ha bajando el sueldo.

"He nacido aquí, me he criado aquí, he vivido casi toda mi vida aquí. El gesto es lo que tocaba. Quiero dejar claro que hemos estado en contacto total con los otros capitanes y sé que ellos también lo harán en breve", dijo el capitán sobre su bajada de sueldo.

Piqué fue el primero en aceptar la rebaja de su salario por una cuestión de 'timings'. "Yo tuve que ser el primero, pero esto es una familia y vamos todos a una. Todos los capitanes tenemos la intención de ajustarnos a lo que el club requiere. Es la decisión que hemos tomado y estamos orgullosos y con ganas de seguir jugando y de hacer buen fútbol".

Sobre los pitos hacia Jordi Alba, Piqué explicó que "no salimos mucho a hablar y a veces se producen malentendendidos. He estado en contacto con los otros capitanes y nos hemos alineado a la hora de llegar a un acuerdo con el club. Ahora se necesitaba que algún ajuste fuera oficial para poder inscribir a los jugadores, pero sé que los otros están a punto y están hablando con el club.

A veces la información que recibe la gente no es cierta o faltan matices. No es una cosa solo mía, sino de todos los capitanes. El club nos ha pedido un esfuerzo y lo vamos a hacer. Estoy orgulloso. La afición y el equipo denemos ir todos a una".