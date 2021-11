¿Cómo fue lo de la lesión en las semifinales de la Conference League?

"Fue un golpe en el pie contra Italia. Aguanté hasta el descanso y luego pedí el cambio. Al día siguiente me hice pruebas y en las imágenes no apareció nada. Tenía dolor y jugué como pude. Me hice radios y no salía nada. Yo hacía fuerza para que no saliese nada. Me dolía mucho. De la semifinal a la final tan apenas podía caminar, pero una final es una final y sacas fuerzas de donde no hay. Me infiltraron y eso me ayudó bastante. Cuando se me despertó estaba eso reventado. Es fútbol y quieres jugar como sea y no piensas en cómo estarás mañana"

"Me hice luego una resonancia, una radio y llegó la fractura. Me inmovilizaron y ahora estoy con la recuperación esperando"