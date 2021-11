Luis Suárez y Patrice Evra no son precisamente amigos. Nunca lo fueron. Es más, hace una década casi llegaron a las manos durante un encuentro de Inglaterra que midió a Manchester United con Liverpool en Anfield Road. En aquella cita entre dos de los mejores clubes del mundo, el uruguayo debió realizar algún comentario racista al internacional francés que llevó a ambos jugadores a encararse. La Federación Inglesa de Fútbol, tras una investigación profunda, sentenció duramente al delantero con ocho partidos de suspensión. Pero la historia no terminó aquí.

“Un día estaba caminando en Manchester y mi hermano me dijo: ‘Oye, ahí está Luis Suárez’. Estaba con dos de mis hermanos. Lo miré y pensé, ‘Este es el momento’. Iba caminando hacia allí, y detrás de él vi a sus hijos y su esposa. En ese momento pensé ‘si le haces algo, no puedes hacerlo delante de su familia’. No me arrepiento porque creo que hubiera terminado mal. No hice nada ese día“, según informa The Daily Mail.