Llegó como una apuesta de futuro pero nunca ha podido mostrar el nivel que se esperaba de él. No cuenta para Carlo Ancelotti y Florentino Pérez ya trabaja para buscar un destino en el mercado de invierno a Dani Ceballos. El centrocampista será uno de los primeros en abandonar el Real Madrid en enero. El técnico italiano le dejó bien claro antes de iniciar la temporada que se tenía que buscar un destino. El problema es que ningún club presentó una oferta en firme, y el andaluz arrastraba una lesión grave, que se hizo en los Juegos Olímpicos. Tres meses más tarde, aún no se ha recuperado, y no ha podido jugar ni un solo minuto desde entonces. Ni lo hará hasta enero.

La competencia en su posición en el Real Madrid es grande, por delante tiene a Eduardo Camavinga, Toni Kroos, Luka Modric, Fede Valverde e, incluso, Isco Alarcón. El presidente del conjunto blanco ya trabaja en dar salida al jugador. Es joven y tiene mercado.

De la opción que más se habla es su regreso al Real Betis. Ceballos estaría encantado de volver al club que le vio nacer, y en el que podría ser titular, y jugar competiciones europeas. El problema es que los verdiblancos solo parecen estar interesados en su cesión, y solo estarían dispuestos a pagar la mitad del sueldo. El Madrid lo que pretende es traspasarlo, y recuperar los casi 17 millones de euros que en su momento pagó por el futbolista.

El Inter podría estar interesado

Desde Italia apuntan sobre un posible interés del Inter de Milán en contratar a Ceballos. Sería una petición expresa del entrenador, Simone Inzaghi, que, tras no poder sacar a Luis Alberto de la Lazio, habría pensado en el jugador del Madrid como alternativa.