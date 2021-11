Una de las ideas de Joan Laporta cuando se hizo cargo por segunda vez de la presidencia del FC Barcelona era la de recuperar a grandes referentes del club que están ahora mismo fuera de la entidad.

Ha traído de vuelta a Xavi Hernández y a Dani Alves en estos últimos días, pero también contactó en su momento con otros iconos del barcelonismo como Sergi Barjuan, Víctor Valdés y Carles Pujol.

Su idea también era colocar en el momento que anunciase su retirada a Andrés Iniesta en La Masía dentro del staff técnico del fútbol base.

Pues bien, Xavi Hernández no está muy de acuerdo con esa idea y la vuelta de Andrés Hiniesta en este puesto. El nuevo entrenador del FC Barcelona prefiere que sean personas de su máxima confianza quienes ocupen los cargos importantes en la estructura del fútbol base, según publica elnacional.cat.

De acuerdo con esta información, es un hecho que no cuenta con Iniesta para ello. Tiene muy claras las personas que quiere y no tiene intención de dar marcha atrás. Entre ellas, está claro, no se encuentra el centrocampista manchego.

Y es que aunque nunca tuvieron mala relación como compañeros, esta tampoco se puede calificar de excelente en aquellos años. Algo que ahora mismo también pesa a la hora de afrontar una responsabilidad tan grande como la que tiene el técnico catalán, y más teniendo en cuenta el mucho trabajo que le queda por delante.

¿Otro cargo para Andrés Iniesta?

En vista de la situación, el Barça podría ofrecerle a Iniesta un cargo algo más alejado de los terrenos de juego. Este podría estar centrado en la representación del club como embajador o, también, en algún puesto dentro de la Fundació.