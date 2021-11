El entrenador del Villarreal, Unai Emery, ha comparecido en rueda de prensa, acompañado por Dani Parejo, para analizar la previa del encuentro de UEFA Champions League ante el Manchester United de este martes, a las 18.45 horas, en el Estadio de la Cerámica.

Una gran cita de Champions League

“En los partidos de Champions League estamos siendo muy competitivos. Nos vamos a enfrentar al favorito. De la victoria a la derrota hay una gran diferencia. Vamos a disfrutar preparando el partido porque es una cita especial, bonita e ilusionante. Queremos encontrar en los 90 minutos mejoras positivas que hicimos en anteriores encuentros para reafirmar nuestra confianza, hacer equipo y disfrutar de esta competición. No se le puede pedir más a un Villarreal-Manchester”.

Las bajas que tiene la plantilla

"Los que están son en los que confiamos. Por eso hicimos esta plantilla. No sé los jugadores que recuperamos. Esta tarde veremos. Los que estén deben estar en las mejores condiciones. No podemos tener ningún jugador con dudas en el campo.

Disfrutar del momento y responder a la exigencia

“Estamos jugando la Champions League, queremos disfrutar de la competición y ser competitivos. Es un reto que nos atrae y queremos afrontarlo. Estamos concienciados con la oportunidad que nos brinda esta competición. Nos ilusiona. Queremos ofrecer una buena respuesta e imponer aspectos en el juego que nos acerquen a la victoria”.

Las claves para buscar la victoria

“La clave es defender bien, estar juntos y ganar duelos individuales. También debemos tener personalidad en el juego, utilizar recursos colectivos y estar acertados. Creo mucho en lo que somos capaces de hacer. Tenemos que adaptarnos a lo que ellos quieren hacer en el terreno de juego”.

Cambio de entrenador en el Manchester United

"Me he enfrentado muchas veces a Solksjaer, lo respeto y le deseo lo mejor, pero el equipo no variará y, además, sobre el césped tendrán a los mejores", agregó el técnico vasco en rueda de prensa previa al penúltimo partido de la fase de grupos del primer torneo continental.

Pese a ello, admitió que un cambio de entrenador siempre provoca una reacción, pero insistió en que el foco estará en los jugadores. "Espero una muy buena versión del Manchester, aunque lo importante será lo que nosotros seamos capaces de hacer", afirmó.