Ronaldo Nazario es uno de los delanteros más laureados y queridos de la historia del fútbol. Su carisma y su capacidad para driblar, arrancar con potencia y finalizar no han tenido parangón desde su retirada como futbolista. Las lesiones lastraron una carrera que igualmente fue exitosa, pues a nadie se le olvida su espectacular actuación en el Mundial de Japón y Corea en 2002.

Pues bien, Ronaldo, que precisamente en la selección de Brasil habrá vivido de todo ha sorprendido al revelar varias anécdotas de cuando coincidió con Romario en la ‘canarinha’. “En Estados Unidos 94 no jugué ningún minuto pero aprendí mucho de José Roberto Gama 'Bebeto' y Romario, fueron una inspiración para mi", comienza explicando Ronaldo.

Sin embargo lo más sorprendente han sido sus palabras sobre Romario, un enamorado de la fiesta y que precisamente durante su estancia en Valencia tuvo alguna de sus frases y encontronazos más sonados durante su etapa en España.

“Romario era un hijo de puta porque hacía a los jóvenes llevarle el café y limpiarle las botas”, asegura Ronaldo.

De hecho explica cuál era la táctica para dejar fuera de combate a Ronaldo y no tener tanta competencia en el puesto: “Romario me dijo un día de repente: 'prepárate que esta noche salimos, vente conmigo y no te preocupes...' Había preparado una escalera para saltar el muro del hotel y enseguida tenía un taxi. Volvimos a las cinco de la mañana y en el entrenamiento estaba muerto. Entendí que Romario estaba tratando de cansarme para quitarme el sitio”