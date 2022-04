Paul Pogba parece que tiene claro su destino para la próxima temporada. Su divorcio con la afición del United, así como con el club inglés, pararece definitivo y todo apunta la próxima temporada indudablemente no estará en Manchester. El futbolista nacido en Lagny-sur-Marne es uno de los perfiles preferidos de Zinédine Zidane, quien suena fuertemente para sustituir a Mauricio Pochettino en el banquillo del Paris Saint-Germain a partir de la próxima temporada. Y ese parece que será su destino, pese a que el Real Madrid también ha preguntado por el jugador, aunque francés ni olvida ni perdona a Florentino Pérez, que en su día no quiso ficharlo para el conjunto blanco.

El técnico franco-argelino ya trató de ficharlo cuando dirigía al Real Madrid, pero Florentino Pérez decidió no invertir en él. Ahora, Pogba costaría cero euros y el club merengue sí que estaría interesado en reclutarlo, pero el jugador y Mino Raiola no perdonan la decisión de Florentino en el pasado. Así pues, el destino del ex de la Juventus es prácticamente seguro que está en Francia, ya que el PSG es el único equipo que se ha posicionado como pretendiente aparte del propio Real Madrid.

Pogba incendia Old Trafford

La temporada no está siendo del todo buena para Pogba, después de estar desaparecido por una lesión durante tres meses, reapareció ya hace jornadas pero su fútbol sigue estando lejos del futbolista por el cual el Manchester United pagó 105 millones de euros a la Juventus de Turín. Cuando fue sustituido en el minuto 74 en el último partido de los suyos, el público lo abucheó por su flojo rendimiento y el futbolista respondió con la mano en la oreja aclamando más insultos. Más leña al fuego.

Ragnick, su entrenador, salió a defender a su jugador, justificando que la "temporada está siendo muy difícil para todos", por lo que "no es necesario señalar a Pogba tal y como se está haciendo". El interino del club sí destacó que si "el equipo sigue jugando tal y como lo hizo ante el Norwich", no va a sumar "ni un solo punto en Anfield" el próximo martes.