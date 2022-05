Mala temporada para los aficionados del FC Barcelona respecto al Real Madrid. Los aficionados azulgranas han visto cómo su equipo no podía luchar el título, ni tampoco hacer un buen papel en Europa. Mientras tanto su eterno rival ha levantado su 35ª Liga y se juega el pase a la final de la Champions League.

Sin embargo durante gran parte de la temporada, Laporta ha intentado elevar los ánimos asegurando que su equipo lucharía por la Liga. Una tarea complicada, ya que en todo momento el Madrid ha mantenido cierta distancia en la tabla con el equipo de Xavi Hernández.

Ya con el título en el bolsillo, Florentino Pérez lanzó un pequeño dardo a su homólogo en el Camp Nou. “Yo sólo hablo cuando ganamos un título, hablé en Riad y hablo aquí, yo no soy de los que me prodigo en hablar permanentemente, sin decir que eso sea malo”, afirmó el presidente del Real Madrid.

De hecho el propio Florentino no quiso mojarse en lo que puede ocurrir en el duelo de Champions League contra el City: “El miércoles no hablo porque no podemos ganar un título, podemos llegar a la final. Si quiere hablamos en París”