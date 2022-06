Más audios de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española, en 'El Confidencial'. En esta ocasión recopilados en un pódcast titulado 'Pundonor Rubiales', y en el que se añaden algunas conversaciones hasta ahora inéditas.

Una de ellas muy interesante la avanzó José María Olmo, jefe de investigación de 'El Confidencial', en 'El Partidazo de COPE' y hace referencia a Sergio Ramos. En este caso, son mensajes de Whatsapp entre ambos.

Llama mucho la atención la conversación mantenida en verano de 2020 -entre el 16 julio y el 8 de agosto - en la que, el entonces jugador del Real Madrid, pide ayuda a Luis Rubiales para ganar el Balón de Oro.

Conversación 1

Sergio Ramos: "Rubi, buenas noches. Espero que estés bien junto a toda la familia. Sabes que nunca te he pedido nada, pero si lo quiero hacer hoy es porque creo que es un año especial por el rendimiento que he dado. Me gustaría que me ayudaras en lo que puedas y tocaras algunas teclas desde UEFA y tus contactos por el tema del Balón de Oro. Te lo agradecería toda la vida no sólo por mí sino también porque creo que el fútbol español lo merece muchísimo. Te mando un abrazo".

Luis Rubiales: "Hola, Sergio. Lo primero, enhorabuena, creo que es un buen año para que lo consigas. Ojalá hagáis un magnífico final en la Champions... Desde luego que no depende de mí lo del Balón de Oro, pero en lo que yo te pueda ayudar, cuenta con ello. Un abrazo enorme", contestó Rubiales, según contó José María Olmo, jefe de investigación de El Confidencial, en El Partidazo de COPE.

Sergio Ramos: "Sé que no depende de ti, pero también las relaciones son clave. Infantino da el 'The Best' que también es súper importante y sería la hostia. En fin, cuento con tu ayuda. Te mando un abrazo y nos vemos cuando quieras un día y comemos".

Otra de las conversaciones que avanza José María Olmo es la que tuvo lugar en primavera de 2018 y que versaba sobre las primas de la selección española en el Mundial de Rusia.

Conversación 2

Sergio Ramos: "O me subes en lo que hablamos las semis o chungo vamos. Y no te olvides del reloj Hublot. A ver cuándo nos lo tienen listo".

Luis Rubiales: "Sergio, acabo de aterrizar, te cuento. Llegar a medio kilo por quedar terceros es una pasada. Podemos buscar algo intermedio en las semifinales y lo cerramos ya".