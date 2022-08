Todo buen aficionado al fútbol recuerda a Gaby Milito. El mítico central dejó huella en su paso por España, en el Real Zaragoza y el FC Barcelona. También algún que otro meme por el parecido de su peinado y el de Carles Puyol, de quien fue compañero las temporadas que jugó en el equipo de la ciudad condal.

Como muchos exjugadores, Milito ha seguido vinculado al fútbol tras su retirada y ahora es entrenador. Dirige a Argentinos Juniors, uno de los clubes con más solera del fútbol argentino y actual cuarto clasificado de la liga de este país. En la última jornada subió algunos puestos en la tabla gracias a sus jugadores, su técnico... y su afición.

La situación surrealista de Gaby Milito: hizo el cambio que le pedía un aficionado

Corría el minuto 80 y Argentinos Juniors ganaba 1-0 a Unión Santa Fe. Era un partido clave, pues hay una tremenda igualdad en la liga argentina y la diferencia entre ganar y empatar era de seis puestos. En ese momento Milito solo había utilizado una sustitución y el equipo pedía algún cambio más, pero... ¿cuál?

Un aficionado lo tenía claro: al equipo le hacía falta un volante. Así que decidió gritárselo al entrenador. Sorprendentemente, Gaby no hizo oídos sordos y al escuchar la petición le preguntó a cuál debía sacar. "Estamos en democracia y libertad total", bromeó el técnico en rueda de prensa. "Me reclamaba que pusiera a un volante y me di cuenta y dije 'perfecto, coincido, pero ¿a quién?'. Así todos nos sentimos protagonistas y participamos de esta construcción del juego".

Milito reconoció que en realidad no le dio un nombre sino una posición, así que fue él quien eligió al jugador que saltaría al campo: Nico Raniero. Hacer caso a la hinchada tuvo premio, ya que minutos después Argentinos Juniors marcó el 2-0 y terminó ganando el partido por este marcador.