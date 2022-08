Momentos de mucha incertidumbre los que se viven actualmente en el Sevilla FC. Además de los movimientos del mercado, que ha supuesto perder a hombres importantes de la plantilla como los defensas Jules Koundé y Diego Carlos, se suma la mala dinámica de resultados en el tramo inicial de liga. Apenas un punto de nueve posibles, con la última derrota sufrida en el Power Horse Stadium de Almería, que hizo a Monchi dirigirse a los aficionados desplazados para mandar un mensaje de tranquilidad.

El director deportivo del club hispalense, dado el malestar de sus seguidores que seguían en las gradas, no dudó en aproximarse a la zona visitante y expresar sus impresiones del momento que sufre el Sevilla. "¿Cuántos partidos llevamos? Vamos a dar un poquito de confianza. Si no estamos todos unidos, no vamos a sacarlo adelante", comunicaba Monchi, pese al enfado considerable de algunos. Así mismo, invitaba a recordar que se habían vivido momentos mucho peores, a pesar de venir de años en que se han ganado numerosos títulos.

Monchi, comprensivo ante toda manifestación de opiniones, seguía su discurso dejando claro que "nadie quería esto" y que el equipo "saldrá adelante seguro". Para zanjar su breve y directa comparecencia, de un minuto aproximadamente, se despedía entre aplausos y vitoreado concluyendo que "vamos a ir todos en la misma dirección".

Este video pasará a la historia.



Lo cierto es que los números no engañan y esta crisis deportiva de los andaluces se arrastra desde final de la pasada temporada, encadenando solo tres victorias en los últimos quince encuentros oficiales. De hecho, este es el peor arranque liguero del Sevilla FC durante los últimos 41 años, tal y como el experto estadístico Fran Martínez, que pone en vilo el futuro del entrenador Julen Lopetegui si no se obtiene una respuesta positiva durante las próximas jornadas.