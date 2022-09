Mientras José Luis Gayà cumple el cuarto de sus partidos de sanción, las rajadas en LaLiga siguen sucediéndose. Por ahora, sin ningún castigo como el que recibió el capitán del Valencia CF. Esta vez ha sido Koke Resurrección, que ha cargado contra Soto Grado tras su arbitraje en el empate del Atlético de Madrid contra la Real Sociedad.

"Se me queda el balón y puede dejar seguir la jugada como ha hecho en alguna ocasión el árbitro. Y la corta y justo hay gol. No sé si ha sido fuera de juego o no pero yo creo que la tiene que dejar seguir igual que el gol anulado a nosotros, que la ha ido a revisar. Luego en el gol de ellos también la tocan con la mano. Ya nos ha pasado en otros encuentros que vienen a darnos charla y actúan diferente a lo que nos dicen", afirmó el capitán colchonero en la entrevista pospartido para LaLiga TV en relación a un gol invalidado a Correa porque justo antes se había señalado una falta dudosa.

El cuadro rojiblanco no pudo pasar del empate a uno una semana después de beneficiarse de un error arbitral de Cuadra Fernández, que invalidó un gol de Yunus Musah precisamente por una supuesta falta previa.