Arthur Melo no ha aterrizado en Liverpool con buen pie. El internacional brasileño, por el que estuvo interesado el Valencia CF el pasado mercado de fichajes, no ha llegado al conjunto 'red' en las mejores condiciones. La lesión de Thiago le abrió sorprendentemente la puerta al centrocampista que no contaba para la Juventus de Turín y tenía las maletas preparadas para viajar a Portugal, pero la llamada de Klopp le hizo cambiar de destino.

Ahora, tras varias jornadas sin debutar y numerosos entrenamientos con el primer equipo, el técnico alemán ha decidido que lo mejor para todos es que Arthur descienda al filial. Es una práctica relativamente habitual en la Premier League mandar a jugadores al sub-23 si lo que se busca es dar ritmo de competición a jugadores fuera de forma, pero también es una manera de señalar un problema... o un culpable. En cualquier caso y dejando de lado rumores que afirmaban que el técnico quería cortar la cesión de su jugador, lo cierto es que la temporada acaba de empezar y todavía puede pasar de todo.