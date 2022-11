José Mourinho nunca defrauda en las ruedas de prensa y tras el empate de su equipo ante el Sassuolo no dudó en señalar a uno de sus jugadores como responsable. “El esfuerzo del equipo fue traicionado por un jugador con una actitud poco profesional. He hablado con él y le he invitado a irse del club en enero”, sentenció el portugués.

Las palabras de Mourinho, como no podía ser de otra manera, han causado revuelo en Italia y todo el mundo busca al culpable. 16 jugadores participaron en el encuentro y de alguno de ellos habló bien en la sala de prensa, por lo que quedan descartados. Rick Karsdrop apunta a ser el ‘culpable’ El ex jugador del Feyenoord ya quedó señalado en la derrota ante la Lazio, cuando tras ser sustituido en el minuto 63 se marchó directamente al vestuario. No obstante, la cosa no fue a mayores y siguió contando para el portugués. Pero parece que la paciencia de Mourinho ha llegado a su fin. En el duelo ante el Sassuolo, el holandés entró en el terreno de juego en el 65’ y no estuvo acertado. No ganó ningún duelo, no realizó ningún despeje y le ganaron la espalda en el gol que supuso el empate cerca del final.