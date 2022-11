Con tan solo 17 años, Youssoufa Moukoko es uno de las referencias del Borussia Dortmund y va a disputar el Mundial con una de las selecciones más potentes como es la alemana. El futbolista más joven de esta edición de la Copa del Mundo. Sigue batiendo récords, pero su fututo, aun en el aire, tiene en vilo a su club. El Dortmund, acostumbrado a comprar jóvenes jugadores a bajo coste y venderlos para sacar rédito económico, puede ver como uno de sus mejores proyectos de futuro abandona la disciplina alemana a coste cero.

El joven delantero nacido en Camerún, pero nacionalizado alemán, gusta y mucho entre los grandes de Europa y, al acabar contrato el 30 de junio de 2023, es una ganga por la que se pujará fuerte a partir de enero. Eso si no renueva, como ha dicho el propio Moukoko desde la concentración de la Die Mannschaft: "me decidiré pase lo que pase. Siento la confianza del entrenador y me siento muy cómodo en Dortmund. Al final, descubriréis si me quedo o no".

Este curso lleva firmados seis goles y ha repartido cuatro asistencias en 14 partidos, la mitad de ellos partiendo desde el banquillo. Cada vez asentándose más en los onces de Edin Terzic, el joven internacional por Alemania no cierra la puerta a salir en verano, con equipos como el Barça muy atentos a este tipo de oportunidades de mercado, aunque en la cuenca del Ruhr todavía tienen esperanzas en retener a la perla teutona.