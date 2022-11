El que fuera entrenador del Valencia, dejando un amargo recuerdo en la capital del Turia, está como experto en la televisión británica comentando los partidos del Mundial.

Durante el partido inaugural entre Catar y Ecuador, el histórico lateral del Manchester United y de la Selección Inglesa no ha dudado en atacar a la FIFA y a su presidente por estas palabras: "Tengo unos sentimientos fuertes, hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador emigrante".

"No debería usar esas frases. Es un escándalo", explicó Neville. Además amplía la crítica a los líderes mundiales, los cuales "no unen, solo dividen". "Estoy cansado de esta clase de líderes, como Johnson, como Trump, Infantino, Blatter...La FIFA es una pobre representación de lo que es el fútbol un bello deporte. La FIFA debería limpiar sus actos", ha ampliado el inglés.