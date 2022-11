El centrocampista del Barça está concentrado con su selección de cara a preparar el primer partido de Países Bajos en el Mundial (Lunes a las 17:00h contra Senegal) y ha concedido una entrevista a 'The European Lad'.

En ella ha hablado de su trucada venta al Manchester United, y de que nunca ha querido abandonar la ciudad condal, como sí quería el club blaugrana con la intención de hacer caja para seguir fichando. "Yo culpo a esta gente (los que le querían vender), pero no tengo nada que ver con ellos. Sí, para mi son el Barça porque lo dirigen", comentó el centrocampista holandés.

Y no se queda ahí, el ex del Ajax ha hablado sobre la poca relación que tiene con los directivos blaugranas, "no los veo cuando estoy en el club durante mi rutina diaria", afirmó De Jong.

La respuesta del Barça

La contestación no ha tardado en llegar, en este caso por parte de Enric Masip, asesor de Laporta y miembro de la junta directiva del club blaugrana, a través de su cuenta de Twitter. Masip defiende a su presidente, alegando que fue precisamente Laporta el que más hizo por mantener a De Jong en el Barça.

"Puedo decir con conocimiento de causa que la persona del Club que más ha defendido la continuidad y por supuesto la no venta de De Jong ha sido una, tiene nombre y apellido Joan Laporta. Nunca se planteó venderlo, NUNCA ni con la delicada situación del Club", ha alegado el directivo en Twitter.

La relación entre el futbolista y la cúpula del Barça no parece la mejor del mundo, aun así, De Jong aseguró que está feliz en Barcelona: "Me veo en el Barça. Personalmente me veo aquí ocho o diez años más".