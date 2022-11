La selección Argentina ha logrado conectar con el pueblo argentino como no lo hacía desde hace muchos años. A pesar del tropiezo ante Arabia Saudí, la hinchada no tira la toalla y espera con ansia el Argentina - México de este sábado.

La expectación es tal, que se ha vivido una situación surrealista que ha revolucionado las redes.

La conversación empieza cuando un padre le pide a su hija que escriba una carta para cambiar la fecha de su acto de graduación debido a que coincide con el partido de la selección. A lo que su hija le responde que es imposible ya que estaba fijada desde hacía mucho tiempo.

El padre, lejos de tirar la toalla le responde: "Te juro que haría cualquier cosa por ti, si me pides un riñón me lo saco, pero por favor no me pidas que me pierda el partido, te amo con todo, pero por favor no me hagas esto". E incluso intenta quitarle importancia a la graduación: "Yo ni me acuerdo de donde tengo ese papel y no sé si lo he recogido. Me parece una pelotudez, hay una persona que no le gusta el fútbol y ha puesto esta fecha para jodernos a todos". Para no creer.