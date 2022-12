Un joven vigués fue la revelación del Boxing Day en Inglaterra. El centrocampista Stefan Bajcetic (2004 / 18 años) anotó su primer gol como profesional el pasado lunes en la victoria de su Liverpool ante el Aston Villa de Unai Emery.

Stefan, es el hijo del exfutbolista serbio Srdjan Bajcetic, que jugó en el Celta de Vigo entre 1994 y 1997, y que actualmente está al frente del Celta C.

El jugador ‘red’ posee tanto la nacionalidad serbia como la española, por lo que puede ser seleccionable por ambos combinados. Hasta el momento, el centrocampista ha formado parte de las categorías inferiores de la selección española. De hecho, disputó 45 minutos con la selección española sub-19 el pasado mes de noviembre en la derrota de la ‘Rojita’ ante Japón.

Además, según ha informado el Diario AS, el futbolista le habría comunicado a la RFEF su deseo de vestir la camiseta de la selección española. No obstante, la federación serbia no decae en su intento por tratar de convencer al jugador vigués.