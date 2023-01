Bernardo Silva es intocable en el Manchester City y Pep Guardiola es un gran valedor del futbolista, pero la sensación es que su estancia en el Etihad está cerca de finalizar. En una entrevista en el diario portugués ‘Récord’, confesó que su deseo es cambiar de club en un futuro. “El objetivo en los últimos años, si sucede algo bueno en otros lugares, probablemente será cambiar a un nuevo proyecto", aseguró.

Cabe recordar que el portugués fue objeto de deseo del Barça el pasado verano, pero la operación no se pudo llevar a cabo en términos económicos. Sin embargo, Bernardo Silva comentó que su ilusión es terminar su carrera en el Benfica y no puso al cuadro culé de por medio. “Quiero volver al Benfica para ayudar y tengo que sentirme preparado. Si es para colgar las botas, prefiero no ir. Mi sueño no era jugar en el mejor club del mundo, era jugar en el Benfica. No sabía a qué nivel iba a llegar", manifestó.