Siguen pasando los días y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, sigue sin tomar una decisión que parece que debe ser inminente. Hasta ocho jugadores del conjunto blanco terminan contrato el próximo junio y, a día de hoy, todavía no tienen asegurada su continuidad un año más en la capital, ellos son: Benzema, Kroos, Modric, Asensio, Nacho, Lunin, Ceballos y Mariano.

Entre los futbolistas que se encuentran en la lista, hay algunos importantes y otros con los que se tiene más predisposición para llegar a un acuerdo. Sin embargo, ninguno de ellos tiene todavía plasmada su firma que le garantice su futuro.

Kroos sigue en espera

Uno de los que más claro lo tiene es el alemán Toni Kroos. Para el centrocampista, solo existen dos opciones: renovar o retirarse del futbol. El mítico jugador blanco cumple su novena temporada en Madrid y, por primera vez desde que llegó, está comenzando a sentir que ya no es tan imprescindible.

En el partido de ayer, se metió por sorpresa en la convocatoria, tras superar una gastroenteritis, y disputó los últimos minutos del encuentro en Anfield. Tras la victoria, el alemán fue cuestionado por su futuro, a lo que Toni se limitó a responder que "no queda mucho" para conocerlo.

Falta de acuerdo con Nacho

Otro jugador que habló ayer acerca del mismo tema fue Nacho. El defensa español, rinde siempre que juega y ayer lo volvió a demostrar cerrando la banda de Salah tras la lesión de Alaba, a quien estaban superando una y otra vez.

No obstante, sigue sin tener nada claro su futuro ya que, al parecer, a Nacho le gustaría firmar un nuevo contrato que le comprometiera con el club dos años más, mientras que Florentino Pérez, como viene siendo habitual, sólo le ofrece uno más e ir renovando año a año si se lo gana. De este modo, Fernández contestó a la duda sobre si seguirá tras cumplir su partido número 300 con el Real Madrid: "Aún no he decidido qué haré. Es una decisión personal y familiar. No quiero que esto se entienda como un mensaje al club. Mantenemos buena relación y ellos serán los primeros en conocer mi decisión".

Futbolistas importantes con su futuro en el aire

Más allá de los dos jugadores que hablaron ayer, Florentino sigue teniendo muchos frentes abiertos a poco más de 4 meses de que todos estos futbolistas puedan marcharse gratis a cualquier otro club. Entre los más preocupantes, están los casos de Benzema, Modric, Asensio y Ceballos. Los cuatro están esforzándose al máximo y haciéndole ver a Pérez que todavía son muy útiles en el equipo.

El francés y el croata, más allá de su gran impacto en la historia madridista, siguen demostrando que son capaces de desequilibrar partidos del máximo nivel, como bien hicieron ayer ante el Liverpool. Mientras, los españoles están siendo importantes en la rotación de la plantilla y rindiendo a muy buen nivel desde la vuelta del Mundial. En cualquier caso, al presidente del Real Madrid se le acumula el trabajo y debe apresurarse para tomar decisiones que prometen ser importantes para el futuro inmediato del club.