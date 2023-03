Enes Ünal es uno de los delanteros de moda en Europa. Todavía tiene sólo 25 años, pero siendo prácticamente un niño, el Villarreal abonó al Manchester City 14 millones de euros por la promesa del fútbol turco. En su primera temporada en España fue cedido al Levante la primera vuelta, pero no encajó, regresando al conjunto amarillo, donde empezó a marcar goles. Las dos siguientes campañas las jugó como cedido en el Valladolid, progresando adecuadamente, pero sin destacar en la faceta goleadora. El Getafe preguntó por él en agosto de 2020 y firmó su traspaso por 9 millones de euros ese mismo verano. A toro pasado, una auténtica ganga, ya que el curso pasado anotó 16 tantos en LaLiga y este campeonato acumula ya 10..

A Enes Ünal se le vuelven a caer los goles de los bolsillos. Sus números vuelven a acercarse a los del curso pasado, en el que fue el quinto máximo goleador de LaLiga Santander con 16 tantos. En las últimas 5 jornadas, ha vuelto a explotar para dejar atrás un año de altibajos y mostrar de nuevo su mejor versión de la que se beneficia un Getafe que lucha por no descender.

Con el doblete que firmó este sábado ante el Girona, decisivo para la victoria del Getafe (3-2), alcanzó los 10 goles en la tabla de máximos anotadores. Igualó a Borja Iglesias y por delante sólo tiene a Joselu Mato (Espanyol) y a Karim Benzema (Real Madrid), que suman 11, y a Robert Lewandowski (Barcelona) que ha marcado 15.

Ahora, Ünal ya es el cuarto anotador de LaLiga después de explotar en las últimas jornadas, en las que ha marcado cinco tantos en sendos partidos. Justo la mitad que en las otras 19. Sólo el Valencia se ha salvado de sus aciertos y las dianas que han encajado sus víctimas (Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Villarreal y Girona), han servido al Getafe para tomar aire y abandonar los puestos de descenso.

Temporada de altibajos

El estado de gracia en el que vive en estos momentos el delantero turco contrasta con otras rachas de la temporada que han impedido engordar sus estadísticas. Con más acierto, Ünal hasta podría disputar el trofeo de máximo goleador a Lewandowski. Sin embargo, su mal inicio de curso, con sólo dos tantos en los primeros once encuentros, y su falta de olfato tras el Mundial (un tanto en siete duelos oficiales), han frenado un posible duelo con el delantero polaco.

Esa montaña rusa de Enes Ünal tiene una explicación. La dio su entrenador, Quique Sánchez Flores, después de la victoria frente al Getafe: "No he conocido a otro Enes que no sea este. Desde que llegamos, sólo conozco su versión más importante. Este año ha pasado por problemas físicos. Siempre he visto muchos buenos profesionales, pero jugadores que entiendan tanto el espíritu de unidad he visto pocos. Lo que le pase se lo merece", dijo.

Ünal se acerca a un récord del Getafe

Esos problemas físicos de los que habla Quique Sánchez Flores restaron efectividad al delantero turco, que ahora vive su plenitud física del curso para alivio del Getafe, inmerso en una campaña errática marcada por un idilio indeseado con los puestos de descenso.

Y fruto de su actual estado de gracia, Enes Ünal ya acecha un récord histórico del Getafe. Después de celebrar dos tantos ante el Girona, alcanzó los 30 con la camiseta azulona para superar a Roberto Soldado y convertirse en el cuarto máximo anotador en Liga de toda la historia de la entidad presidida por Ángel Torres.

Ya tiene a tiro a Jaime Mata, que ha marcado 31 y, aunque todavía puede pelear ese registro a Enes Ünal, en estos momentos no goza de muchos minutos a las órdenes de Quique Sánchez Flores. Y, después de Jaime Mata, el turco irá a por Ángel Rodríguez, que acumuló 36 goles en Liga, y a por Manu del Moral, que posee el récord histórico del club con 37 dianas.

Para igualar a Manu del Moral, Enes Ünal tendrá que superarse a sí mismo. Su récord de goles en Primera División son los 16 de la temporada pasada. Con 7 más en las últimas 13 jornadas, conseguirá batirse a sí mismo e igualar al delantero jerezano. Con 8, conseguirá una marca que no compartirá con nadie.

Ese es el tiempo que tiene para conseguir entrar en la historia del Getafe, porque después es más que probable en el mercado de verano cambie de aires en el mercado. El gol está cotizado y Ünal, en una edad perfecta (25 años), ha demostrado tenerlo en las últimas dos temporadas.

Cláusula y contrato

Con contrato hasta junio de 2025, una cláusula de rescisión de 40 millones de euros y un valor de mercado de 25, el Getafe espera sacar un buen pellizco por su jugador franquicia. Mínimo, serán 20 millones de euros, pero su presidente Ángel Torres, con fama de ser un duro negociador, podría conseguir más.

Pero hasta que llegue ese momento, Enes Ünal tiene la misión de engordar sus cifras. No sólo para revalorizar un caché que ya es elevado. También por el Getafe, que necesita de los goles del ariete turco para conseguir la salvación y cerrar una temporada para el olvido. Con la mejor versión de Enes Ünal, será más fácil.