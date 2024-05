El once titular echa de menos a Hugo Guillamón

El Valencia está muy cerca de despertar del sueño europeo en el que se había sumergido durante toda la temporada gracias a un rendimiento sobresaliente tanto de Rubén Baraja como de su plantilla. Las últimas tres derrotas de manera consecutiva dejan al equipo a cinco puntos del ‘top7’ con solo 12 por disputarse. Esta crisis de resultados en el peor momento posible ‘coincide’ con una reducción de minutos drástica en la rotación de Hugo Guillamón, que ha perdido su sitio en el once a pesar de que se encontraba en su mejor momento, siendo una pieza clave en la consecución de puntos del equipo. De hecho, la escalada del Valencia rumbo a Europa desde finales de 2023 parte con la irrupción del futbolista de L’Eliana en el once.

Tras un final de temporada 2022/23 y un inicio de la 2023/24 casi inédito con Baraja en el banquillo, incluso con rumores de una posible salida en el mercado de fichajes estival, Hugo disfrutó de su primera titularidad el 16 de diciembre ante todo un FC Barcelona. Disputó 90 minutos de un nivel excelso y además marcó un golazo que permitió al Valencia sacar un valioso empate en casa y sentar las bases de la que ha sido la mejor racha del equipo esta temporada. En los cuatro partidos siguientes, el conjunto blanquinegro sacó cuatro triunfos. 12/12. Todos con Guillamón como titular en el centro del campo. Junto a Pepelu formó un doble pivote que dotó de calidad el juego del Valencia y le permitió ser más preciso con balón y más contundente en labores defensivas, y es que no hay que olvidar que Hugo tiene una naturaleza defensiva fruto de que su crecimiento deportivo ha sido como defensa central.

En total, el canterano ha sido titular en 10 partidos de LaLiga esta campaña, y las estadísticas refuerzan de sobremanera su candidatura al once: cinco triunfos (50 por ciento), tres empates (30 por ciento) y solo dos derrotas (20 por ciento). Además, alguno de los triunfos fueron en partidos de veradera enjundia como el del Villarreal y el del Athletic Club. Una de las derrotas fue en el Cívitas Metropolitano, estadio en el que perder entra dentro de los planes siempre que sea con buena imagen. Por contra, en los 24 partidos disputados en los que Hugo no ha partido de inicio, el ritmo de puntos cae considerablemente: ocho triunfos (33 por ciento), cinco empates (21 por ciento) y 11 derrotas (46 por ciento). Es decir, el Valencia suma 1,8 puntos por partido cuando Guillamón es titular, y suma 1,2 cuando no lo es.

Calma en la tormenta

El Valencia de Rubén Baraja es un equipo extremadamente joven y, por lo tanto, inexperto. De hecho es el equipo con la media de edad más baja de LaLiga y. como tal, sufre las ventajas y desventajas que pueda tener. En momentos críticos o de tensión, en muchas ocasiones el equipo ha pagado la falta de ‘cabeza fría’ para gestionar mejor el momento de partido. Un ejemplo claro es el del pasado domingo ante el Alavés cuando el Valencia no encontró el camino adecuado para empatar el gol babazorro. Las prisas y los nervios derivados de ver cómo Europa se escapaba perjudicaron a los futbolistas sobre el terreno de juego. Hugo es precisamente eso. Es el jugador que más puede aportar la serenidad y calma necesaria para no perder el sentido en el fútbol desplegado a pesar de las urgencias.

