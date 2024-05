Europa no permite este tipo de fallos al Valencia CF

El Valencia CF no supera la crisis de resultados que sufre desde hace tres jornadas y el sueño europeo tiene cada vez más cara de eso, de sueño, y no de realidad. El tropiezo ante el Alavés en Mestalla, ahí donde estaba prohibido fallar, deja al equipo de Rubén Baraja todavía en octava posición pero a cinco puntos del Betis (séptimo) y a siete de la Real Sociedad (sexto), que ganaron sus respectivos compromisos esta jornada ante Osasuna y Las Palmas. El equipo sabía que en los dos partidos seguidos en Mestalla no se podía fallar, así lo dejó claro el Pipo, y de momento se ha fallado en el primero. Por la falta de acierto en los metros finales y, de nuevo, por el capricho del estamento arbitral, que volvió a demostrar su doble vara de medir anulando el gol del empate de Diego López por fuera de juego de Peter Federico al considerar que interviene, a pesar de que no se anuló el de Lewandowski la semana pasada en Montjuic. Otra vergüenza de LaLiga. Ahora, a falta de cuatro jornadas para el final de liga, al Valencia se le ha puesto más cuesta arriba que nunca el ‘top7’.

A pesar de la derrota, el orgullo no se negoció en un equipo que lo peleó hasta el final, y que no tiene ni un mínimo de culpa en que hoy la posibilidad de regresar a competición continental esté más lejos. No era ni mucho menos el objetivo a principio de temporada, lo dijo la propia presidenta en verano y lo dice también el mando de Meriton, que en pretemporada debilitó todavía más a una plantilla que en el curso 2022/23 rozó el infierno del descenso. Lim es el verdadero culpable de que el Valencia viva instalado en una mediocridad crónica que de momento no da indicios de llegar a su fin. Tanto peter Lim como sus trabajadores en València.

Hugo Duro pugna por una pelota durante el Valencia - Alavés / Edu Ripoll

Esperpento arbitral

Baraja no lo entiende y el valencianismo tampoco. Y es que el Valencia CF volvió a ver la cruz de la moneda en la indefinición arbitral que sufre LaLiga. Diego López empató el gol babazorro con un buen remate cruzado de cabeza, pero el linier levantó su bandera justificando su decisión en que Peter Federico, en fuera de juego posicional, había obstaculizado a un defensor blanquiazul que, según el equipo arbitral, podría haber evitado el gol del asturiano. Bajo ese criterio, el 3-2 de Lewandowski el pasado lunes en Montjuic no debería de haber subido al marcador. En definitiva, disparidad de criterios con tan solo una semana de diferencia, pero siempre con el Valencia como equipo perjudicado. No fue la única opción polémica. Tras el partido, el Pipo comentó tanto en el ‘flash’ como en la rueda de prensa que el gol visitante vino precedido de un córner que no era córner sino saque de puerta. En cualquier caso, esa no es una acción en la que pueda entrar el VAR.

¿Hay finales?

Son 12 los puntos todavía por disputar. Las matemáticas dicen que el Valencia todavía puede ser equipo de Europa, pero ahora parece más conveniente analizar las emociones y no las matemáticas. Es decir, si la plantilla está preparada para levantarse de este varapalo y buscar el milagro en los últimos cuatro partidos de liga. El milagro casi que se puede descibrir, seguramente sea sumar 12/12 o mínimo 10/12, porque el Betis tendría que pinchar no una sino dos veces. Almería, Las Palmas, Real Sociedad y Real Madrid es el calendario restante para los verdiblancos. A ese duelo directo frente al equipo txuri-urdin, al que también se tiene que medir todavía el Valencia, es seguramente a lo que se agarra el equipo de Rubén Baraja para no despertar del sueño. El fin de temporada le depara al cuadro valencianista partidos frente al Rayo, Girona y Celta de Vigo además de la ya mencionada Real. En definitiva, cuatro finales en las que, lamentablemente, el Valencia tiene las de perder, pero en las que no arrojará la toalla, siguiendo la línea de toda la temporda.

Redacción SD

