Ayer volvió a caer en Europa el PSG, esta vez ante el Bayern de Múnich en la primera fase de las rondas eliminatorias de la Champions League. Tras una fase de grupos dubitativa, en la que cedieron el liderato del grupo al Benfica, quedaron encuadrados con uno de los cocos de la competición, en un momento de forma arrollador de los bávaros, y con Neymar en el dique seco. El resultado, derrota sin opción para los parisinos, que no consiguieron anotar ni un solo tanto en ninguno de los dos partidos de la serie, dejando muy en entredicho tanto a entrenador, como a planificación deportiva, como a los jugadores.

La prensa francesa titulaba con 'PSG, París Sin Genios', ante la falta de liderazgo de sus principales estrellas, en concreto, Messi y Mbappé. El francés, flamante estrella del conjunto capitalino e ídolo total de la afición tras su portazo al Madrid y renovación con el equipo de su París natal, estuvo de nuevo en el foco de los medios, con el objetivo que forzar al galo a desvelar su próximo paso. "¿Mi futuro? No, lo único que me importa es ganar la liga, es esta temporada y después veremos", dijo Mbappé, dejando entrever que se planteará su continuidad a final del presente curso.

Un nuevo fracaso de los de Al Khelaifi en la máxima competición continental, evidencia el fracaso de la entidad, que anhela sobre todas las cosas alzarse con la orejona. "Estamos decepcionados... ¿Hasta cuándo? No sé, hasta el momento hablo de esta temporada, otra cosa no me importa", comentó la estrella parisina tras el partido.

"Tiene que irse, cuanto antes esté en el Real Madrid, mejor"

Los comentarios a cerca del camino que tomará la figura del PSG y de la Selección Francesa no tardaron en llegar en todas las tertulias y análisis post Champions. El que fuera leyenda del Liverpool, y actualmente ejerce de comentarista y analista en CBS Sports, Jamie Carragher, fue muy duro con la figura del delantero, además de pedirle que abandone París rumbo al Bernabéu. "Kylian Mbappé tiene que irse del PSG. Realmente creo que tiene que irse. No están ni cerca de ganar la Champions League. No creo que vaya a mejorar la próxima temporada si se queda esa plantilla y cuanto más rápido esté en el Real Madrid mejor", dijo Carragher post partido.

Pero no se quedó ahí. El británico cargó duramente contra la política de fichajes del club francés, recalcando que no solo vale con Mbappé y un Neymar "poco confiable". "Salir cinco veces eliminado en octavos es una broma. En un mundo ideal, quieres mucho dinero y experiencia en el mercado de fichajes... y ellos simplemente no lo tienen". Duro retrato de cómo es visto el PSG en Europa, y que ahora tendrá que replantearse qué hacer con Galtier. Cesarlo de manera fulminante y acabar la temporada con un nuevo entrenador, o aguantarle lo que resta de campaña, y empezar de cero en verano con, o sin él.