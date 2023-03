El primer parón de selecciones con Luis de la Fuente al frente de la Roja deja varias conclusiones. Una de ellas, que Luis Enrique, el exseleccionador español sigue enfadado con la prensa. Nunca se llevó bien con ella y ahora, alejado de los focos, ha expresado su malestar por la gestión de la opinión pública que llega desde los medios de comunicación y ciertas críticas que ha recibido directa o indirectamente desde que abandonó su puesto al mando de la Roja.

En una entrevista a la Cadena SER, el exseleccionador se ha sincerado justo un día después de la primera derrota de la era De la Fuente (la entrevista ya estaba pactada previamente). La selección perdió este martes (2-0) ante Escocia en el clasificatorio para la EURO2024 y Lucho aprovechó su intervención en el espacio radiofónico para repartir facturitas.

Al ser cuestionado por todas las críticas recibidas por su stream durante el Mundial de Catar o por su forma de ser, con aquella foto en la que iba con el patinete, Luis Enrique fue claro. "Ladran, luego cabalgamos. Es buena señal. No puedes gustar a todos, ni controlar lo que se dice de ti", manifestó. Lo que sí está claro es que hoy por hoy Luis Enrique pasa de la actualidad. "He dejado las redes sociales, no leo prensa ni nada, solo la prensa inglesa para mejorar mi inglés", quién sabe si de cara a un futuro salto a la Premier.

Fue a más Lucho. "Considero que lo de 'Twitch' fue un experimento muy positivo. No volveré. Salió como salió. No sé si volveré. Me gusta disfrutar estos momentos en los que no formas parte de la actualidad y se olvidan de ti. Cada vez disfruto más de ser entrenador y de mi vida fuera del fútbol", dijo.

La lista de Luis de la Fuente

Y por último, para aquellos que estos días -aprovechando la novedosa lista de Luis de la Fuente- le han criticado lanzó un mensaje. ¿El plan B al sistema del toque existía en su modelo? ¿Con Luis de la Fuente hay más variedad de posibilidades y perfiles de jugadores? ¿Qué piensa de los ataques recibidos estos días? Sencillo: "Las alimañas y los buitres, aprovechando su segundo de gloria. Me da igual. Me siento muy orgulloso de mi etapa como seleccionador. Cometí errores, solo faltaría, tomé decisiones y estoy super orgulloso. No me interesan los debates gratuitos".