Borja Iglesias no está pasando por su mejor momento deportivo. Después de un inicio de temporada excepcional, 'El Panda' está sufriendo un bache desde después del Mundial, en el que solo ha logrado ver portería cuatro veces, de las doce que lo ha hecho en lo que lleva de Liga.

Esto, unido a la mala dinámica del Real Betis, que solo ha ganado dos de los últimos siete partidos de liga, con tres derrotas y dos empates, ha provocado un gran alud de críticas en las redes sociales. Y precisamente ha sido el '9' verdiblanco el que ha querido colgar un mensaje en su cuenta oficial de Twitter sobre el compromiso de los jugadores, aprovechando el aniversario de la Copa del Rey que ganó el conjunto andaluz al Valencia CF la temporada pasada.

Iglesias ha recalcado en dicho mensaje que se siente "muy afortunado de ser parte de este club y de este equipo", añadiendo que van a pelear por el sueño de jugar la Champions el curso que viene "con todo" lo que tiene. "En ningún momento dudo de que todos queremos lo mejor para nuestro club", ha manifestado.

"Estos días he recibido muchísimos mensajes, algunos de los que duele leer. Intento reflexionar cada día con lo que hago bien y mal. Me duele que se dude de mi compromiso y de mi valía porque creo que lo he demostrado desde el primer día que me puse esta camiseta", ha confesado el atacante santiagués.

Por último, el delantero también ha querido agradecer "la gran cantidad de mensajes positivos" que recibe, además de emplazar a los aficionados en el Villamarín el este martes en el encuentro contra la Real Sociedad.

Este es el comunicado completo:

"Hace un año de la noche más bonita que he vivido como profesional en mi carrera. Cada noche antes de acostarme pienso en lo bonito que será volver a vivir grandes momentos con vosotros. Me siento muy afortunado de ser parte de este club y de este equipo.

No sé si alguno tiene dudas, pero tanto el equipo como yo vamos a pelear con todo lo que tenemos para que todo eso siga siendo una realidad. Hay días buenos y malos. Épocas mejores y peores. Pero en ningún momento dudo de que todos queremos lo mejor para nuestro club".

Y no va a dejar de ser así hasta el último día que tenga la fortuna de vestirla. Situación que espero que sea dentro de muchos años. Si alguno tiene dudas, trabajaré más si cabe para que se disipen.

Y por último, quiero agradecer la gran cantidad de mensajes positivos que me enviáis. De cariño, de ánimo, de confianza. Os quiero, y eso no va a cambiar por nada. El martes nos vemos en vuestra casa, en la nuestra, y también en la que siento mía. Viva el Real Betis".