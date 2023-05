Darwin Machís, uno de los fichajes hibernales del Valladolid, que va perdiendo peso con forme va avanzando la competición, se enfrenta a tres años de cárcel por un supuesto delito de lesión provocado por una agresión de 2021, cuando aun era jugador del Granada.

No atraviesa por el mejor momento el conjunto pucelano, que antes de enfrentarse al Valencia encadenaba una racha envidiable, que le hizo poner tierra de por medio entre el descenso. Sin embargo, tres derrotas seguidas (Valencia, Atlético de Madrid y Rayo Vallecano) le han vuelto a meter en la pomada.

Pero los problemas no quedan ahí. El extremo venezolano tendrá que declarar en el Juzgado de lo Penal 2 de Granada el miércoles, en el juicio que se celebrará contra el futbolista y otras tres personas, "tres sicarios colombianos", como sostiene la acusación particular. Supuestamente, el extremo 'vinotinto' se personó junto con el otro grupo de personas en un local en el que su exmujer estaba con otra persona y le propinaron una fuerte paliza, tanto al hombre como a un amigo que les acompañaba. El ex de Granada y Pachuca, entre otros, también resultó herido en la pelea, pero no formalizó ninguna denuncia.

El juicio se celebrará después de que terminase sin acuerdo el último intento de avenencia entre las partes, que tuvo lugar el pasado enero y en el que ni Machís ni los otros tres procesados aceptaron las penas de 18 meses de cárcel que solicitó la Fiscalía.