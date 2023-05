Que la suplencia no tiene por qué ser siempre algo negativo para un futbolista profesional ha quedado demostrado esta mañana en San Sebastián durante la constitución de la mesa electoral instalada en la ikastola Arantzazuko Ama de Martutene, para la que el delantero de la Real Sociedad Carlos Fernández había sido designado primer suplente del segundo vocal.

Carlos Fernández está incluido en la convocatoria de Imanol Alguacil para el partido de esta tarde contra el Atlético de Madrid, pero no pudo viajar ayer con sus compañeros a la capital por este motivo.

Como tantos otros ciudadanos, Fernández recibió fechas atrás una citación con su nombramiento, instándole a presentarse el 28 de mayo en su colegio electoral para formar parte de la mesa en calidad de suplente de uno de los vocales.

Al igual que muchos de los designados en distintos puntos del país, el jugador presentó en tiempo y forma las alegaciones correspondientes con el fin de eludir dicha obligación, ya que la jornada electoral coincide con la disputa de la 37 jornada de La Liga Santander, en la que su equipo se enfrentará hoy mismo, a las 19.00 horas, al Atlético de Madrid en la capital de España.

Uno de los platos fuertes de la jornada

Uno de los "platos fuertes" de la jornada futbolística en la que el Atlético (tercer clasificado de la Liga) se medirá a una Real (cuarta) con sólo cinco puntos de diferencia entre ambos equipos, a falta de seis por disputarse, con la Liga de Campeones en el horizonte realista y con la posibilidad de asaltar el segundo puesto en el de los colchoneros.

No obstante, las alegaciones de Fernández no fueron atendidas por la Junta Electoral, al entender que la eventual ausencia del jugador en la convocatoria realista no obligaría a suspender el partido, ya que su baja podía ser cubierta por otro futbolista de la plantilla.

Un caso diferente al de un fisioterapeuta del primer equipo realista, afectado también por un situación similar, y que tuvo más suerte al ver admitida su excusa por tratarse del único de la primera plantilla encargado de unas funciones concretas sin posibilidad de ser reemplazado por otro compañero.

Recurso cautelar

Así las cosas, el jugador decidió recurrir de forma cautelar a la vía contencioso-administrativa que sin embargo volvió a desestimar sus pretensiones.

De esta manera, Carlos Fernández se ha visto obligado esta mañana a cumplir con su ineludible cita en el colegio electoral de Martutene, al que ha acudido sobre las 8.15 horas con los dedos cruzados y la esperanza de que también lo hiciera el segundo vocal titular de la mesa.

El delantero sevillano ha acudido al colegio y, tras firmar y dejar constancia de haberse presentado, como ordena la ley electoral, ha abandonado en escasos minutos la ikastola junto a su acompañante.

La correcta constitución de la mesa ha liberado a Fernández de su obligación y le ha permitido "regatear" de esta manera su presencia en el colegio, tras lo que viajará durante la mañana de este domingo para reunirse con el resto de sus compañeros que desde ayer se encuentran ya en Madrid.

También Marcelo

Carlos Fernández no es el único futbolista profesional que se ha visto recientemente inmerso en un hecho similar, después de que en las elecciones a la Comunidad de Madrid de 2021 el entonces jugador del Real Madrid Marcelo (con doble nacionalidad brasileña y española) afrontara una situación parecida al ser nombrado vocal titular de una mesa electoral.

No obstante, en aquella oportunidad la suerte sonrió al defensa madridista, ya que una mujer, que había sido designada como suplente se brindó voluntariamente a cubrir su puesto de forma que el lateral pudo viajar finalmente a Londres para disputar el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones con su equipo ante el Chelsea.