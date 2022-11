La derrota en la final de la Copa RFEF i els mals resultats en la competició lliguera van propiciar que la direcció de la UD Alzira destituira en la vesprada d’ahir a l’entrenador Fran Alcoy quan faltaven deu dies perquè el Luis Suñer Picó reba la visita de l’Athletic Club.

Sols quinze hores després què l’Alzira caiguera derrotat 0-2 en el seu estadi en la final de la Copa Federació contra l’Arenteiro gallec, en el dia en què el club celebrava el seu centenari, el club va decidir prendre una decisió dràstica i acomiadar a l’entrenador. Fran Alcoy passarà a la història com l’entrenador que va aconseguir tornar a l’equip de La Ribera a la Copa del Rey, competició que no disputava des de la temporada 2008/2009, quan caigueren en segona ronda enfront del Granada 74. I com l’entrenador que més lluny ha arribat en la Copa RFEF, perdent la final en la vesprada del passat dimecres en el Luis Suñer Picó.

La situació lliguera no era gens bona, i és que l’Alzira marxava 17é en el Grup 3 de la Segona Federació amb set punts, havent sumat únicament dos victòries, un empat i sis derrotes, tres d’elles consecutives.

Els substituts ja confirmats

Al mateix temps que el club feia oficial la destitució del tècnic, la UD Alzira anunciava que Marc García i Diego Villanueva anaven a ser els nous responsables del conjunt blaugrana.

A través d’un comunicat, el club declarava que havien decidit atorgar «plena confiança en la direcció del primer equip a Marc García i Diego Villanueva», que fins al moment ocupaven els càrrecs de segon entrenador i preparador físic respectivament.

Amb la destitució, el tècnic valencià, que va arribar al club el passat estiu per substituir a Dani Ponz, no es podrà estar present en la banqueta per al partit enfront de l’Athletic Club en el Luis Súñer Picó, en el que anava a ser un dels partits més estimulants per a l’afició i per a la plantilla blaugrana.