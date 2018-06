¿Presiona Guedes al PSG?

No sé hasta qué punto las palabras de un chaval de apenas 21 años que solo piensa en jugar a fútbol y además está a punto de debutar en un Mundial pueden responder a una estrategia preconcebida, pero es preciso detenerse en eso de que "todo se va a resolver después del Mundial" que le hemos escuchado a Gonçalo Guedes porque tiene más miga de lo que parece.

Guedes, que a través de su agente está presionando al PSG para que acepte la oferta que tiene del Valencia CF y lo traspase, sabe perfectamente que si el club ha de vender tiene que hacerlo antes del 30 de junio, porque así se lo va a exigir la UEFA por cuestiones financieras.

O tiene escasas esperanzas de que Portugal llegue lejos en Rusia 2018, y no creo, o está deslizando que si no es ahora y al Valencia CF, que es donde ha decidido que quiere jugar, no será ni a cualquier sitio ni cuando a ellos les interese. Y en este tira y afloja llevamos ya algunos meses, se entiende que el aficionado empiece a estar aburrido ya del asunto. Si por el jugador fuera, esto se acabaría ya. Y si fuera por Peter Lim también. A ver si hay buenas noticias desde Singapur.