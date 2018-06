Sin Cancelo, hoy Kondogbia no sería nuestro

Tampoco es cuestión de ponerle una lona en el viejo Mestalla, eso está reservado solo a los mitos, pero no hay que pasar por alto el servicio que le habrá hecho Joao Cancelo al Valencia CF en el momento en que se cierre definitivamente su venta a la Juventus, que está muy encarrilada. El portugués, al menos ese es el objetivo y la exigencia de Alemany, tiene que dejar en las arcas del club dinero suficiente para cerrar el presupuesto de la temporada muy cerca del equilibrio, liquidando el desfase que arrastra el Valencia CF después de dos años sin haber entrado en la Champions League. Siendo importante, hay otra circunstancia en la que el papel de Cancelo ha sido determinante. Después de todo un verano peleando con el Inter de Milán, sin el «sí» de Cancelo, Geoffrey Kondogbia no habría jugado en Mestalla la pasada temporada y hoy no sería un futbolista propiedad del Valencia CF. Esa fue la exigencia última del Inter y, si no había operación cruzada, no había operación Kondogbia.

A partir de ahí, si hoy el Valencia CF tiene a Kondogbia y el Inter no tiene a Cancelo es porque uno ha cumplido su parte del trato y el otro no. Aquí todos han sido claros con el francés desde el primer día hasta el último, desde que llegó el único objetivo era quedarse con él de la manera que fuera, sacando el dinero de debajo de las piedras si fuera necesario. Sobre todo si el equipo lograba entrar en Champions no había debate, como así ha sido. Allí lo que han hecho con Cancelo no se puede decir que sea muy serio. primero dudaron de él, después no le dejaron salir en enero y por último le aseguraron que si el Inter se clasificaba para la Liga de Campeones iban a ejecutar la opción para comprarlo.

Al final, todo excusas. Tal como exponen ellos mismos la situación, que no podrían pagar los casi 40 millones antes de final de mayo es algo que ya sabían cuando el pasado 22 de agosto presentaron al jugador en Milán, milagros a estas alturas con la multiplicación de los panes y los peces no existen en el fútbol, a partir de ahí todo ha sido marear hasta el punto que el propio Cancelo, muy harto, ha elegido la Juventus. El jugador va a poner todo de su parte para que Valencia y Juve lleguen a un acuerdo, en cambio no ha movido un dedo para que el Valencia escuche lo que le quería decir el Inter en los últimos días.

