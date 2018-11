Dudas con el lateral

Dice Daniel Wass que, cuando el pasado mes de julio le llamaba Marcelino ya le hablaba de la posibilidad de jugar en el lateral derecho. No pongo en duda las palabras del danés, que además me parece un tipo muy serio, aunque el asunto no es si Wass sabía o no que en el Valencia CF iba a jugar de lateral, ni siquiera si puede o no hacerlo, que se ha demostrado que sí. La cuestión es si la decisión que tomó el pasado verano el Valencia CF (Marcelino) para reforzar esa posición es o no acertada. Es decir, si lo que se ha hecho, bien hecho está, o si con el dinero de Montoya (o sin él), el de Piccini y el del propio Wass el club podría haber optado a un futbolista no solo de más nivel sino especialista para esa posición. Al final, aquí de lo que se trata es de que el Valencia gane partidos y con Wass de lateral derecho los ha ganado, otra cosa es si el equipo tiene ahora mismo esa posición bien cubierta para un nivel de Champions. Sea con Wass o con Piccini, que vuelve tras la lesión, este mes con Juve, Madrid, Sevilla y Manchester saldremos de muchas dudas, en el lateral y en general.

