Guedes, Marcelino y el VAR

No nos tiene que convencer el entrenador del Valencia CF de que él no es médico, apero tampoco negará que si el club recurre a un cirujano de Gijón para tratar a sus futbolistas es porque, además de bueno, es de su absoluta confianza. Así que mejor que acierten con la decisión que han de tomar urgentemente sobre la lesión del jugador, que parece una sombra de lo que es por mucho que tenga días mejores –días de partido desde luego no– y peores. Ahora que el técnico ya reconoce abiertamente que los fichajes no están respondiendo a las expectativas, a ver si le va a fallar también la apuesta para el cuerpo médico que la temporada pasada sí había funcionado. Como todo. Igual, como la UEFA con el VAR, hay que acelerar decisiones que se planteaban para más adelante y ver qué necesita de verdad el equipo para funcionar además de hacer goles y ganar más partidos. Igual el Valencia no merecía estar en octavos de la Champions, pero sin ese gol de Fellaini con la mano, ganando al Manchester estaba ahí.



